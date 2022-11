18-Jähriger jagte Freund der Mutter mit Messer aus Wiener Wohnung

Ein 18-Jähriger soll in der Nacht auf Montag in Wien-Brigittenau den Lebensgefährten seiner Mutter aus der Wohnung gejagt haben. Der 44-Jährige wurde laut Polizei vom Beschuldigten mit einem Messer bedroht, danach flüchtete der junge Mann. Polizei und WEGA rückten aus. Bei der Rückkehr in die Wohnung wurde der 18-Jährige vorläufig festgenommen und nach seiner Vernehmung in eine Justizanstalt eingeliefert.

