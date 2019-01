Polizeieinsatz nach Schüssen in der Kaiserstraße

Es war um 21.45 Uhr am Samstag als die Wiener Berufsrettung alarmiert wurde: In der Kaiserstraße / Ecke Burggasse in Wien-Neubau seien Schüsse gefallen.

Laut ersten Informationen dürfte es sich dabei um einen Pensionisten handeln, der in einem akuten psychischen Ausnahmezustand war und in seiner Wohnung um sich geschossen hat. Laut ersten Angaben dürfte er allein in der Wohnung gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Der Mann wurde von der Wiener Berufsrettung in die Psychiatrie gebracht.