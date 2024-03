Polizeiauto angezündet: Mutmaßlicher Brandstifter ausgeforscht

Wie berichtet, stand Anfang Jänner in der Billrothstraße in Döbling ein geparktes Polizeiauto in Flammen. Brandermittler des Landeskriminalamts Wien stellten später fest, dass ein brennender Gegenstand in den Radkasten gesteckt worden war.

Aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung wurde die Spurensicherung hinzugerufen, die DNA sicherstellte. Diese Spuren konnten nun einem Tatverdächtigen zugeordnet werden, wie die Polizei am Freitag berichtete. Es handelt sich hierbei um einen amtsbekannten 25-jährigen österreichischen Staatsbürger.