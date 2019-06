Polizei zu E-Scootern: „Wir werden das in den Griff bekommen“

Kein Fortbewegungsmittel ist derzeit so umstritten wie die Elektroroller. Die einen regen sich über die herumstehenden Fahrzeuge auf, kritisieren die Gefährlichkeit im Straßenverkehr. Die anderen sind vom E-Scooter-Fieber gepackt und düsen für wenig Geld durch die Stadt.

Deklaration für Sicherheit

So oder so, die Roller beschäftigen seit geraumer Zeit Polizei und Politik. Im Rahmen einer Veranstaltung wurde am Dienstag eine Deklaration für mehr Sicherheit unterzeichnet.