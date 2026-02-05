Die Polizei muss rund um die Uhr funktionieren. In einer Millionenstadt wie Wien ist man 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 356 Tage im Jahr im Einsatz – wortwörtlich. Was das im Detail bedeutet, verdeutlicht die Jahresbilanz der Polizei, die Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) beim Besuch der Landesleitzentrale präsentiert wurde.

Im Jahr 2025 gingen dort über 1,17 Millionen Notrufe ein (siehe Grafik unten). Das entspricht einem Tagesdurchschnitt von rund 1.300 Einsätzen – also im Durchschnitt beinahe einem Polizeieinsatz pro Minute.

Vom Notruf bis zum Eintreffen der Polizei vergehen bei Einsätzen höchster Priorität rund 3,5 Minuten. Zu Priorität 1 zählen Defibrillator-Einsätze, Raubüberfälle, Einbrüche mit Täter, Leib-/Leben-Delikte oder Einsätze mit Schusswaffen oder Messern. Der Problemmonat Juni Insgesamt musste die Polizei zu 474.243 Einsätzen ausrücken. Besonders intensiv war für sie traditionell der Juni, da sich die Menschen im Sommer vermehrt draußen aufhalten und es zu Konflikten und Lärmbelästigungen kommt. Zu den meisten Einsätzen kam es in dem Zusammenhang am 25. Juni. Die einsatzstärkste Nacht ist üblicherweise Halloween oder Silvester, 2025 war es der Jahreswechsel.

Beurteilt wurden bei der Polizei im vergangenen Jahr 12.642 Demonstrationen und Kundgebungen, davon 300 von einem besonders großen Umfang. Insgesamt wurden 21 Kundgebungen untersagt und 432 zurückgewiesen. Großaufgebot bei Bällen und am DIF Von 17 Staatsbesuchen waren die meisten Polizeikräfte beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (691) sowie beim Besuch von Israels Außenminister Gideon Sa'ar (638) gefordert. Ein Großaufgebot brauchte es bei 122 Großveranstaltungen: das Donauinselfest mit 1.658 Beamtinnen und Beamten die OSZE-Konferenz (1.437) der Jahreswechsel (584) der Opernball (561) der Akademikerball (515) der Nationalfeiertag (473) die Regierungsangelobung (454).

Präsent war die Polizei bei 96 Sportveranstaltungen, allen voran bei Fußballspielen, aber auch beim Vienna City-Marathon. Aktiv war man auch bei der Präventionsarbeit in den Bereichen Sucht, Gewalt und Sport mit insgesamt 1.215 Personenkontakten und 114 Vorträgen. Viel Pyrotechnik und 62 Bombendrohungen Besonders spannend ist der Blick auf die Zahlen beim Entschärfungsdienst: Ausrücken musste man zu 1.067 Einsätzen, am häufigsten zu Präventiveinsätzen (541) zur vorsorglichen Absicherung ohne konkrete Verdachtslage

wegen Pyrotechnik (153)

(153) zu Funden von Kriegsmaterial (82)

(82) verdächtigen Gegenständen (80)

wegen Bombendrohungen (62).