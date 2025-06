Brisanter Plan in Wien: 52 Polizei-Inspektionen bleiben künftig an Sonn- und Feiertagen zu

Es bestehe an Sonntagen und Feiertagen weiterhin die Möglichkeit, die rund um die Uhr für Parteianliegen geöffneten Polizeiinspektionen aufzusuchen, so Gutt. An Sonn- und Feiertagen kann demnach nur mehr an 29 Standorten in Wien Anzeige erstattet werden.

"Alle 81 Wiener Polizeiinspektionen waren zuvor rund um die Uhr für Bürgeranliegen geöffnet, obwohl der Bedarf der Bevölkerung nicht mehr in diesem Ausmaß gegeben war, wie dies vor Jahrzehnten noch der Fall war", so die Sprecherin.

"Nicht mehr zielführend"

Aus diesem Grund sei eine durchgehende Öffnung aller existierender Polizeiinspektionen in Wien nicht mehr zielführend, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau der Möglichkeit, auch online Anzeige zu erstatten.

Aufgrund positiver Erfahrungen aus dem Probebetrieb des bereits eingeschränkten Parteienverkehrs weite man die Maßnahmen nun auch auf den Sonn- und Feiertag aus, "um sich so noch intensiver den tatsächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung zu widmen und weiter den Fokus auf den Kernbereich der polizeilichen Aufgaben, dem exekutiven Außendienst, zu setzen", heißt es von der LPD Wien.