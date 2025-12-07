Gefühlte versus reale Unsicherheit: Das offensichtliche Stadt-Land-Gefälle

Mehr als 22.000 Menschen sind in den vergangenen Wochen der Einladung des KURIER gefolgt und haben an der breit angelegten Regional-Umfrage teilgenommen. Gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut OGM wird der KURIER die Erkenntnisse analysieren, journalistisch aufarbeiten und die Politik mit den Daten konfrontieren. Die Berichterstattung zur Regional-Umfrage finden Sie regelmäßig auf kurier.at/umfrage. Wir starten mit den Themen Sicherheit, Gesundheit (hier nachzulesen) und Bildung (hier nachzulesen).

Vor wenigen Tagen machte Wien-Favoriten wieder einmal Schlagzeilen: "Brutale Attacke – Täter auf der Flucht". "Problemzone Reumannplatz, Teenie-Gang attackiert Mann mit Messer."

Bei Meldungen wie diesen überrascht es nicht, dass Favoriten in der Regional-Umfrage des KURIER beim Sicherheitsgefühl am letzten Platz rangiert. Jeder Zweite fühlt sich dort nicht sicher. Im Gegensatz dazu schneiden die Innere Stadt, Mariahilf oder Neubau sehr gut ab.

Ladendiebe im 1. Bezirk

"Dabei führen der erste, der sechste und der siebente Bezirk die Anzeigenstatistik an, auf die Einwohnerzahl heruntergerechnet. Das liegt auch an den Einkaufsstraßen, da dominiert der Taschen- und Ladendiebstahl“, erklärt Sozialwissenschafter Günther Ogris. Der Soziologe hat die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik in einer Studie näher analysiert. "Fragt man die Menschen nach ihrem Sicherheitsgefühl, dann orientieren sich viele nicht an der realen Kriminalität, sondern am medialen Diskurs", sagt Ogris.

Über den Reumannplatz werde überdurchschnittlich oft berichtet, über Taschendiebe im ersten Bezirk kaum. Zu diesem Ergebnis kommt auch OGM-Analyst Johannes Klotz, der für den KURIER die große Regional-Umfrage ausgewertet hat: "Die subjektive Unsicherheit ist in Wien mit 24 Prozent deutlich größer als im Rest Österreichs." Die Medienberichte über Messerstechereien, Waffenverbote und den starken Zuzug aus fremden Kulturen würden hier erheblich durchschlagen: "Und das, obwohl die Zahl der Tötungsdelikte in Wien heute niedriger ist als in den 1980er-Jahren."