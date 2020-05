Polizei wegen Eislutschers alarmiert

Essen ist in den Wiener Öffis zwar nicht verboten; gern gesehen wird es aber auch nicht. Unter dem Motto „Rücksicht hat Vorrang“ setzen die Wiener Linien deshalb auf Bewusstseinsbildung und appellieren an die Eigenverantwortung der Fahrgäste.

Insbesondere Speisen, deren Geruch andere Passagiere stören könnte, sollten nur außerhalb von U-Bahn, Bus und Bim verzehrt werden. Als Beispiele nennt eine Unternehmenssprecherin Kebab, Pizza, Hot Dog oder heißen Leberkäse.

Beschwert sich ein Fahrgast über einen essenden Mit-Passagier, kann der Straßenbahn- oder Busfahrer den Störer auffordern, das Fahrzeug zu verlassen – oder gar nicht erst einzusteigen.

In den anderen Bundesländern ist Essen und Trinken in Öffis dagegen zum Teil dezidiert verboten – wie etwa in den Salzburger Lokalbahnen. Auch dort können Fahrer zuwiderhandelnde Passagiere des Fahrzeugs verweisen.