Polizei sucht drei Jugendliche nach Raubüberfall

Die Polizei in Wien sucht nach einem brutalen Raubüberfall Mitte März mit Bildmaterial aus Überwachungskameras nach drei Tatverdächtigen. Die jungen Männer haben am 15. März in Wien-Floridsdorf zwei 16-jährige Burschen überfallen und einen davon schwer verletzt.

Die beiden Opfer stiegen an besagtem Tag kurz nach 21 Uhr in der Station Leopoldau aus der U1 und gingen in Richtung Tahyagasse. Auf dem Weg wurden sie von drei jungen Männern verfolgt, die die Jugendlichen bereits zuvor im U-Bahnwaggon beobachtet hatten. Einer der Unbekannten fordete von einem der beiden 16-Jährigen dessen Kopfhörer.