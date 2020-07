Polizei schnappt nach intensiven Ermittlungen zwei Dealer

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West konnten am Freitag im Zuge von bereits länger laufenden Ermittlungen zwei mutmaßliche Dealer festnehmen. Die beiden Männer aus Nigeria im Alter von 24 und 31 Jahren konnten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus beim Verkauf der Suchtmittel bzw. in einer Bunkerwohnung angetroffen werden.

367 Gramm Kokain und Heroin sowie rund 1.200 Euro Bargeld wurden sichergestellt. Die Männer befinden sich in Haft.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung mit dem täglichen KURIER-Newsletter: