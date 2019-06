Polizei reagiert auf Prügelvorwurf: "Teils absurde Anschuldigungen"

Die Vorwürfe, die linke Aktivisten in Richtung der Wiener Polizei machen, werden immer heftiger. Nachdem am Wochenende ein Video im Internet kuriserte, in dem ein Polizist anscheinend auf einen Demonstranten einschlägt, wurde am Montag weiteres Material veröffentlicht. Auf diesem Video ist zu sehen wie ein Demonstrant anscheinend mit dem Kopf unter einem Polizeiauto liegt und von zwei Beamten festgehalten wird. Als der Wagen losfährt, reißen die Polizisten den Mann hektisch unter dem Auto hervor. In sozialen Medien ist gar von einer "Scheinhinrichtung" die Rede.