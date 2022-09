Polizei musste Mutter vor ihrem gewalttätigen Sohn beschützen

Am Samstag, gegen halb sieben Uhr früh, eskalierte ein Familienstreit in Wien-Floridsdorf. Die Mutter eines 28-jährigen Mannes hatte per Notruf die Polizei gerufen, nachdem dieser nach einem Streit mit seinen Eltern der Mutter das Shirt zerrissen haben soll.

Die zu Hilfe geeilten Polizisten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus, der Mann verhielt sich allerdings auch gegenüber den Beamten aggressiv. Um dem Betretungsverbot Nachdruck verleihen zu können, sollten dem Mann auch die Hausschlüssel abgenommen werden. Dem widersetzte sich der Mann, deshalb hätten die Beamten Körperkraft einsetzen müssen, um dem Mann die Schlüssel abnehmen zu können, teilte die Polizei Wien mit. Dabei habe der Mann auf einen Beamten eingeschlagen und diesen so stark verletzt, dass er den Dienst abbrechen musste. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt.

