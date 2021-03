Polizei kontrolliert lärmende Jugendliche nach Anrainerbeschwerden

Weil es an den vergangenen Tagen immer wieder Beschwerden von Anrainern der Autokaderstraße in Wien-Floridsdorf über lärmende Jugendliche kam, führte die Polizei am Montagabend eine Schwerpunktkontrolle durch. Auch der Polizei war der Treffpunkt der Jugendlichen in der Vergangenheit schon aufgefallen.

Am Montag zwischen 19 und 20 Uhr wurde dort dann ein Jugendlicher festgenommen, weil er offene Verwaltungsstrafen hatte. Außerdem stellte die Polizei bei drei Personen Drogen sicher - in allen Fällen handelte es sich um Cannabis. Es kam zu insgesamt 16 verwaltungsrechtlichen Anzeigen, auch wegen Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen.

Die Polizei kündigt in einer Aussendung an, dass es dort weither verstärkte Kontrollen geben soll. Streifendienste sollen die Autokaderstraße vermehrt abfahren, um die polizeiliche Präsenz zu erhöhen.

