Polizei findet Kokain und Waffenzubehör

Am Montagmorgen konnte das Landeskriminalamt Wien nach längerer Ermittlungsarbeit einen mutmaßlichen Drogendealer schnappen. Der 44-jährige Mazedonier wurde in seiner Wohnung festgenommen. Anschließend durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen, die bei den Ermittlungen in den Fokus geraten waren. Insgesamt konnten dort 23 Gramm Kokain, 450 Stück Munition und 13 Pistolenmagazine sichergestellt werden.

Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht, die Ermittlungen laufen noch.

