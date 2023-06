Polizei ermittelt zu Verdacht der Brandstiftung in Wiener Wohnung

Das Landeskriminalamt hat nach einem Feuer am Montagabend in einer Wohnung in Wien-Wieden die Ermittlungen rund um eine mögliche Brandstiftung aufgenommen. "Die Umstände deuten bisher daraufhin", sagte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage. Gegen 22.40 Uhr war das Feuer in der Wohnung ausgebrochen, in der sich zu diesem Zeitpunkt niemand aufhielt.

Katze starb in Flammen

Nach Alarmierung durch Passanten r√ľckte die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkr√§ften zur Brandwohnung in der Favoritenstra√üe an. Der Brand wurde kurze Zeit sp√§ter gel√∂scht.