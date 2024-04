Polizeieinsatz bei Gaskonferenz: "Demonstrant wurde in die Niere geboxt"

Nach Beschwerde einer Klimaaktivistin ist am Montag am Verwaltungsgericht Wien die Verhandlung rund um den großflächigen Pfefferspray-Einsatz der Polizei im Zuge der Proteste gegen die Europäische Gaskonferenz 2023 fortgesetzt worden.

Die Aktivistin hatte vergangenes Jahr im März am hinteren Ende eines spontan formierten Protestzuges in der Nähe des Tagungshotels das Reizgas ins Gesicht bekommen. Die Richtern ließ am Vormittag weitere Zeugen befragen.

Darunter war unter anderem eine Juristin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die den unangemeldeten Protest in der Johannesgasse in der Wiener Innenstadt am 27. März beobachtet hatte. Mehr als 150 Demonstrantinnen und Demonstranten versuchten damals am ersten Tag des Lobbying-Treffens eine polizeiliche Sperrkette zu durchbrechen, um in Richtung des abgesperrten Bereiches rund um das Hotel Marriott am Parkring zu gelangen.

"Polizei hat sie eingekesselt"

Der Pfefferspray sei von der Polizei "gegen sehr viele Demonstrantinnen und Demonstranten eingesetzt worden", sagte die NGO-Vertreterin vor der Richterin aus. Kurze Zeit danach sei es zu einem erneuten Durchbruchsversuch gekommen. "Später hat die Polizei sie eingekesselt und willkürlich auf alle Demonstrantinnen und Demonstranten gesprüht", erklärte die Zeugin.