Polizei-Einsätze: Tumult und Party zu Halloween

In Linz wurden 646 Lokale kontrolliert und 61 Übertretungen festgestellt. Außerdem gab es zwei Festnahmen während der Kontrolle der Sperrstundenregelung. In der Innenstadt kam es zu einem Tumult mit rund 50 jungen Männern aus Afghanistan, dem Iran und Irak. Die alarmierten Polizisten wurden von den Männer mit Flaschen und Dosen beworfen. Verletzt wurde niemand, 31 Personen wurden wegen Ordnungsstörung angezeigt.

Im niederösterreichischem Bruck a.d. Leitha ist in der Nacht auf Sonntag eine Halloween-Feier von der Polizei beendet worden. Die Veranstaltung wurde ohne Präventionskonzept durchgeführt, der Veranstalter bekam eine Anzeige nach dem Covid-Maßnahmengesetz. Die etwa 30 Anwesenden hätten die Party freiwillig verlassen. Chefinspektor Johann Baumschlager berichtete am Sonntagvormittag von zahlreichen Einsätzen in der Halloween-Nacht in Niederösterreich. Es gab Sachbeschädigungen, wie die Sprengung einer mobilen Toilette in Krems, einen zerschlagenen Spiegel in der WC-Anlage auf dem Bahnhof Leobersdorf, Bezirk Baden, oder eine Schmieraktion an der Neuen Mittelschule in Großweikersdorf, Bezirk Tulln. In drei Fällen sei es zu Widerständen gegen die Staatsgewalt gekommen, wobei laut Baumschlager zwei Polizeibeamte verletzt wurden.

In der steirischen Landeshauptstadt haben Jugendliche mehrere Autos beschmiert und ein Fahrzeug umgeworfen. Sonst blieb es laut Polizei ruhig.