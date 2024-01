Rabiater Mann attackierte Wiener Polizisten und Rettungsmitarbeiter

Er soll die Einsatzkräfte geschlagen und getreten haben: Zwei Polizisten wurden so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Zur weiteren Abklärung wurden sie in Krankenhäuser gebracht.

Im Arrest schlug der Mann weiter um sich und attackierte Polizisten.

Verdächtiger kann sich nicht erinnern

Die ihm zur Last gelegten Fakten bestritt der Mann und gab an, sich an nichts erinnern zu können. Er gab an, vor der Auseinandersetzung Suchtgift konsumiert zu haben, das er sich unter die Fingernägel gespritzt hatte. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und der mehrfachen schweren Körperverletzung ermittelt.