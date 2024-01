Mann hatte mehr als 20 Kilogramm Cannabiskraut im Auto

Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges entdeckten die Beamten dann einiges an Drogen: 23,6 Kilogramm Cannabiskraut war in Müllsäcke verpackt gewesen. gefunden und sichergestellt. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag bekannt.

Da das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, die Festnahmeanordnung erwirkt hatte, wurde der Festgenommene zur Vernehmung nach Wien überstellt.