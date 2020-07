Politisches Banner auf Ernst-Kirchweger-Haus aufgehängt

Die Unruhen wiederholten sich dann auch am darauffolgenden Freitag und Samstag. Bei einer weiteren Demo am vergangenen Samstag blieb es jedoch ruhig.

Die Gewalteskalationen haben unter anderem den Bundeskanzler auf den Plan gerufen. Unter anderem wurde der türkische Botschafter in das Außenministerium bestellt, um klar zu machen, "dass es ein Ende haben muss, dass die Türkei versucht, auf die Menschen hier in Österreich Einfluss zu nehmen und diese auch für ihre Konflikte instrumentalisiert", erklärte Kurz am Dienstag vor Journalisten. Dass die Türkei davon spreche, dass es Polizeigewalt gegen Austro-Türken gegeben habe, findet Kurz "unerträglich", er könne dies nur "auf das Schärfste zurückweisen".

Auch der österreichische Botschafter musste seinerseits in der Türkei zu einer Aussprache antreten.

Runder Tisch diese Woche

Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab haben für diese Woche zu einem runden Tisch mit den politischen Vertretern der Türken in Österreich geladen. Unter anderem sorgt die Einladung der Türkischen Föderation, die unter anderem als die rechtsextreme Gruppe, "Graue Wölfe" gelten, für Aufregung.

Zudem wurden die UETD, die Föderation der Arbeiter und Studenten, die Föderation der Aleviten und die Türkische Kulturgemeinde eingeladen.

Hinweiß: In einer früheren Version lautete der Titel "Banner auf Ernst-Kirchweger-Haus fordert Konsequenzen für Kurden". Nachdem dies zu Missverständnissen führte haben wir den Titel aktualisiet. Wir wollten mit dem Titel keine Wertung verbinden oder gar den Anschein erwecken, dass es für Kurden Konsequenzen jeglicher Art geben soll. Aus diesen Gründen haben wir den Titel geändert.