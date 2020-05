Politik-Experte befürwortet Proporz-Ende

Politologe Peter Filzmaier begrüßt die laufende Debatte. 1945 zurecht eingeführt, um alle Parteien einzubeziehen, sei die Abkehr vom Proporz heute richtig und wichtig.

So sitzen etwa in Oberösterreich alle vier Parteien (SP,VP, F und Grüne) dank Proporz in der Regierung. "Da gibt es im Landtag keine Opposition. Oder glauben Sie, ein Abgeordneter bringt einen Misstrauensantrag gegen die eigene Regierung ein?", fragt Filzmaier ironisch.



Mehr Kontrolle für die Opposition sei gut, oft fehlen dieser aber die Ressourcen, sie zu auszuüben. "Um einen Rechnungshofbericht zu verstehen, müssen sie Experte sein", sagt Filzmaier. Die Wiener Stadträte können auf ihre Magistrate zurückgreifen, auch der Opposition sollten Experten zur Verfügung gestellt werden.



Neben der formellen, wäre auch die gelebte Abschaffung des Proporz' wichtig: "In Tirol und Salzburg hat sich die Regierung nicht geändert, obwohl es Möglichkeiten gegeben hätte."

Von einer Verkleinerung der Landtage hält Filzmaier wenig. "Das ist eine populistische Debatte. Immerhin sollen die Landtagsabgeordneten möglichst viele Bevölkerungsgruppen vertreten. Schon jetzt gibt es zu wenige Vertreter für Frauen, Junge oder Minderheiten."