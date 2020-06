Pola Walk: Selbst gemachte Souvenirs

Wien

Für Touristen (oder Nicht-Wiener) bieten die beiden die sogenannte "Polaroid Fototour" an – von derKarlskirche geht es über den Ring bis zur Votivkirche. Jeder Teilnehmer kann sich eine Polaroid-Kamera ausborgen und bekommt einen Film mit acht Fotos.

Wer Wien abseits der Touristenpfade mit einer Polaroid-Kamera erkunden will, dem sei die "Urban Vienna-Tour" ans Herz gelegt. Nach dem Treffpunkt auf den Stiegen zur Karlskirche und einer kleinen Einführung in die Sofortbildfotografie geht es über Mariahilf und Neubau in die Leopoldstadt.

Nach der ersten Station bei Frau Sabina am Naschmarkt marschiert die achtköpfige Truppe vergangenen Samstag weiter zum Semperdepot in der Lehargasse im sechsten Bezirk.

Dort kann dann auch das erste fertig entwickelte Polaroid-Foto von Frau Sabina bewundert werden. Vom Semperdepot geht es weiter ins Museumsquartier und auf den Spittelberg im siebenten Bezirk. Nach einigen Graffiti-Fotos begibt sich die Gruppe per U-Bahn zum Augartenspitz in den zweiten Bezirk.

Fotomotive dort: Bürgergarten, Zirkuszelt, Schaustellerwagen und Bambi. Über den Karmelitermarkt geht es zum Donaukanal, die besten Graffiti werden fotografiert, die letzten Fotos verschossen. Müde, aber glücklich marschiert die Gruppe zur Nachbesprechung ins Pola Walk-Büro. "Man überlegt länger, bevor man ein Foto macht. Man hat ja nur acht", sagt Michaela Sommer. "Fotos, die nicht perfekt sind, hätte man digital schon gelöscht. Aber genau das macht den Charme eines Polaroids aus", sagt Benjamin Zourek. Das sieht auch Bernhard Sommer so, der die Hemmung vor dem Sofortbild als erster fallen ließ: "Man hat halt nur eine Chance", sagt er. "Aber es ist ja auch nicht so, dass man einen Trennungsschmerz verspürt, wenn man ein Foto verschossen hat."