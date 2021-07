"Pokémon-Spielen vereint eben"

Pokémon

Pokémon

Pokémon

Pokémon

Wien

Florian Fischer

Eo Lin

MuseumsQuartier

Pokémon

Bei "Go" werden die ""-Figuren (Pokemon steht für Pocket Monster, Anm.) in der realen Welt virtuell verteilt. Die Spieler – sie werden Trainer genannt – sehen dieauf den Bildschirmen ihrer Smartphones und müssen sie mit einer Wischbewegung einfangen. Dietragen verschiedene Namen: Traumator, Evoli, Flamara, oder eben Taubsi. "Taubsis gibt es ur viele, die sind wie die echten Tauben in", sagt, der gemeinsam mit(22) und dessen Freunden Clara (21), Monika (26) und Lukas rund um’sspaziert, umeinzusacken.

"Beim Naturhistorischen ist eine Arena, geh’ ma dorthin", sagt Eo Lin. Er hat die Handy-App am Dienstag dieser Woche heruntergeladen und befindet sich jetzt in Level 5. Da darf er schon in Arenen wie jener vor dem Naturhistorischen Museum kämpfen, und zwar für Team Rot (Wagemut), Blau (Weisheit) oder Gelb (Intuition). Im Team müssen die Arenen erobert und gegen andere Teams verteidigt werden.