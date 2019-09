Podiumsdiskussion: Wer stoppt den Klimawandel?

Etwa die Einführung von E-Bussen im Stadtverkehr. Kerle kritisiert zudem, dass die Infrastruktur dafür in den Städten noch sehr spärlich ausgebaut sei. „Dabei wären E-Autos gerade, was den lokalen Emissionsausstoß angeht, die Lösung“, so Kerle. Die neuesten Trends und Entwicklungen in diesem Bereich werden derzeit übrigens auf der Internationalen Autoausstellung (IAA) in Frankfurt präsentiert.

"Maßnahmen setzen, bevor Thema an Aufmerksamkeit verliert"

Auch den renommierten Dokumentarfilmregisseur Werner Boote begrüßte Andreas Schwarz auf der Bühne. Bekannt wurde Boote mit seinem Film „Plastic Planet“, der die Gefahren von Plastik aufzeigt. Boote ließ es sich nicht nehmen, den KURIER wegen der Wasserflaschen aus Plastik zu kritisieren, die an diesem Tag an die Besucher verteilt wurden: „ Wien hat doch so ein wunderbares Leitungswasser, da braucht es kein Plastik.“