Pkw krachte in Wien mit zivilem Polizeiauto zusammen

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Zivilfahrzeug der Polizei sind am Dienstagabend in Wien-Ottakring sechs Personen verletzt worden. Eine 17-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Fünf weitere Personen wurden leicht verletzt, darunter drei Polizisten. Der Lenker des Wagens hatte laut Polizei 0,64 Promille.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr an der Kreuzung zwischen Haymerlegasse und Koppstraße. Das Polizeiauto war mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einsatz wegen eines Einbruchalarms stadtauswärts unterwegs.

Anzeigen gegen den Lenker

Der 58-jährige Lenker wollte die Kreuzung in Richtung Gablenzgasse geradeaus übersetzen. Er hätte eine Stopptafel beachten müssen. Im Kreuzungsbereich krachten die beiden Fahrzeuge ineinander.

Die 17-Jährige saß auf der Rückbank, sie erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Der 58-jährige Lenker und eine 36-jährige Frau am Beifahrersitz wurden ebenso wie die drei Polizisten im Zivilfahrzeug leicht verletzt. Der Unfalllenker wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung und Alkohol am Steuer angezeigt.