Pjöngjang: Ein Österreicher gab den Takt vor

Das Fest findet jedes Jahr rund um den Geburtstag des 1994 verstorbenen Staatsgründers Kim Il-Sung statt. Ihm ist auch die „Unsterbliche Hymne der Revolution“ gewidmet, die Maurer mit dem Orchester vor rund 1500 Zuhörern aufführte. „Er führte die Arbeiter in die Freiheit hinein, leuchtend wie der Frühsonnenstrahl wärmt uns alle sein Schein“, heißt es darin im landesüblichen Pathos. „ Kim Il-Sung wird immer noch wie ein Gott verehrt“, sagt Maurer. Vom Regime politisch vereinnahmt fühlt sich der Dirigent nicht: „Wenn man den Menschen dort näherkommen will, wenn man einen Beitrag zur Öffnung des Landes leisten will, muss man bei gewissen Dingen mitmachen. Das heißt ja nicht, dass man mit der Politik einverstanden ist.“