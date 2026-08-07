In einer Pizzeria in Wien-Leopoldstadt eskalierte am Donnerstagabend ein Streit zwischen Lokalgästen. Ein 41-jähriger serbischer Staatsangehöriger soll sich dabei so aggressiv verhalten haben, dass die Polizei einschreiten musste – und endete schließlich in Handschellen.

Geschirr fliegt, Polizei rückt aus

Der Vorfall ereignete sich am 6. August 2026 gegen 22.30 Uhr. Nach einem Streit mit einem anderen Gast soll der 41-Jährige mehrere Teller und Gläser zu Boden geworfen haben. Obwohl der Kontrahent das Lokal bereits verlassen hatte, beruhigte sich der Mann nicht – sein aggressives Verhalten hielt weiter an, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Auch gegenüber den einschreitenden Beamten der Polizeiinspektion Tempelgasse zeigte sich der Tatverdächtige alles andere als kooperativ: Er soll die Polizisten beschimpft und teils wirre Aussagen getätigt haben. Weder der Aufforderung, sein Verhalten einzustellen, noch jener, das Lokal zu verlassen, soll er nachgekommen sein. Als er schließlich mutmaßlich einem Polizisten Gewalt androhte, wurde der Mann festgenommen.