Floridsdorf: Betrunkener bedroht Ex-Partnerin mit Tod

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Wien-Floridsdorf zu einem beunruhigenden Vorfall: Polizisten der Polizeiinspektion Trillergasse nahmen gegen 22.30 Uhr einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen in der Wohnung seiner 54-jährigen Ex-Freundin fest.

Der Mann steht im Verdacht, sich unbefugt Zutritt zur Wohnung verschafft zu haben. Als die Frau ihn aufforderte, die Wohnung zu verlassen, soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben.

Schlüssel beim Umzug erschlichen, Messer im Gepäck

Laut Ermittlungen soll sich der 43-Jährige den Wohnungsschlüssel bereits am Vortag widerrechtlich angeeignet haben – und zwar während er der Frau bei einem Umzug geholfen hatte. Mit diesem Schlüssel soll er sich am Abend des 5. August unbefugt Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft haben.

Bei der anschließenden Personsdurchsuchung stellten die Beamten im Rucksack des Tatverdächtigen ein Klappmesser sicher. Ein Atemalkoholvortest ergab zudem eine erhebliche Alkoholisierung von rund 2,85 Promille.