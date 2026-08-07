Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Wien: 25-Jährige mutmaßlich über Jahre hinweg missbraucht und bedroht

Eine 25-Jährige dürfte jahrelang missbraucht, genötigt und bedroht worden sein. Nach einer Todesdrohung ging sie zur Polizei.
07.08.2026, 13:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Nach der Anzeige einer 25-Jährigen in der Wiener Polizeiinspektion Praterstern am Donnerstagnachmittag hat die Polizei einen 29-Jährigen wegen fortgesetzter Gewalt festgenommen. Der Mann soll die Frau, mit der er eine On-Off-Beziehung führte, über die vergangenen Jahre immer wieder bedroht, genötigt und sexuell missbraucht haben. 

Wie die Landespolizeidirektion am Freitag berichtete, steht eine Vernehmung noch aus. Der Mann befindet sich in Haft.

Über Jahre hinweg

Das Martyrium der Frau soll über Jahre hinweg gegangen sein. „Sie hat das in der Polizeiinspektion sehr detailliert geschildert“, sagte der Sprecher der APA. Zuvor hatte der Mann mit ungeklärter Staatsbürgerschaft die 25-Jährige in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt mit einem Messer und einem Hammer mit dem Tod bedroht. 

Arbeitsunfall im Bezirk Mödling: Mann erlitt schwere Verbrennungen
Überfall in Wien-Währing löst Cobra-Einsatz aus

Nach der Anzeige gegen 17.30 Uhr forschten Beamte und Beamtinnen den Verdächtigen in Gerasdorf bei Wien aus. „Er dürfte dort Familie haben“, sagte ein Sprecher der APA. Dort klickten für den Verdächtigen auch die Handschellen. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Wien
Agenturen  | 

Kommentare