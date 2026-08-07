Wien: 25-Jährige mutmaßlich über Jahre hinweg missbraucht und bedroht

Nach der Anzeige einer 25-Jährigen in der Wiener Polizeiinspektion Praterstern am Donnerstagnachmittag hat die Polizei einen 29-Jährigen wegen fortgesetzter Gewalt festgenommen. Der Mann soll die Frau, mit der er eine On-Off-Beziehung führte, über die vergangenen Jahre immer wieder bedroht, genötigt und sexuell missbraucht haben.

Wie die Landespolizeidirektion am Freitag berichtete, steht eine Vernehmung noch aus. Der Mann befindet sich in Haft.

Über Jahre hinweg

Das Martyrium der Frau soll über Jahre hinweg gegangen sein. „Sie hat das in der Polizeiinspektion sehr detailliert geschildert“, sagte der Sprecher der APA. Zuvor hatte der Mann mit ungeklärter Staatsbürgerschaft die 25-Jährige in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt mit einem Messer und einem Hammer mit dem Tod bedroht.