Wien: 25-Jährige mutmaßlich über Jahre hinweg missbraucht und bedroht
Nach der Anzeige einer 25-Jährigen in der Wiener Polizeiinspektion Praterstern am Donnerstagnachmittag hat die Polizei einen 29-Jährigen wegen fortgesetzter Gewalt festgenommen. Der Mann soll die Frau, mit der er eine On-Off-Beziehung führte, über die vergangenen Jahre immer wieder bedroht, genötigt und sexuell missbraucht haben.
Wie die Landespolizeidirektion am Freitag berichtete, steht eine Vernehmung noch aus. Der Mann befindet sich in Haft.
Über Jahre hinweg
Das Martyrium der Frau soll über Jahre hinweg gegangen sein. „Sie hat das in der Polizeiinspektion sehr detailliert geschildert“, sagte der Sprecher der APA. Zuvor hatte der Mann mit ungeklärter Staatsbürgerschaft die 25-Jährige in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt mit einem Messer und einem Hammer mit dem Tod bedroht.
Nach der Anzeige gegen 17.30 Uhr forschten Beamte und Beamtinnen den Verdächtigen in Gerasdorf bei Wien aus. „Er dürfte dort Familie haben“, sagte ein Sprecher der APA. Dort klickten für den Verdächtigen auch die Handschellen. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
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