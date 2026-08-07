Arbeitsunfall im Bezirk Mödling: Mann erlitt schwere Verbrennungen

Ein 33-Jähriger hat bei einem Unfall am Donnerstag im Schlosspark Laxenburg (Bezirk Mödling) schwere Verbrennungen erlitten. Beim Nachfüllen von Benzin an einer Schmutzwasserpumpe durch zwei Arbeiter gelangte Treibstoff auf einen heißen Teil des Motors, es kam zu einer Verpuffung und einer Stichflamme.

Benzin dürfte auch auf die Kleidung eines Angestellten geraten sein, die sich daraufhin entzündete. Der Mann aus dem Bezirk Mödling wurde laut Polizei ins AKH Wien geflogen. Im Einsatz stand der Hubschrauber „Christophorus 3“. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen, wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt.