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Wien

Arbeitsunfall im Bezirk Mödling: Mann erlitt schwere Verbrennungen

Die Kleidung eines 33-Jährigen entzündete sich, er wurde mit schweren Verbrennungen ins Wiener AKH geflogen.
07.08.2026, 10:20

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Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt über einem wolkenlosen Himmel.

Ein 33-Jähriger hat bei einem Unfall am Donnerstag im Schlosspark Laxenburg (Bezirk Mödling) schwere Verbrennungen erlitten. Beim Nachfüllen von Benzin an einer Schmutzwasserpumpe durch zwei Arbeiter gelangte Treibstoff auf einen heißen Teil des Motors, es kam zu einer Verpuffung und einer Stichflamme. 

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Benzin dürfte auch auf die Kleidung eines Angestellten geraten sein, die sich daraufhin entzündete. Der Mann aus dem Bezirk Mödling wurde laut Polizei ins AKH Wien geflogen. Im Einsatz stand der Hubschrauber „Christophorus 3“. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen, wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt.

Agenturen, MAnna  | 

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