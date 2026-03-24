Der fertige Pier 22: Inselrestaurant steht vor der Eröffnung

Das neue Freizeitareal Pier 22 (ehemals Sunken City) an der Neuen Donau ist fertiggestellt. Die Stadt hat alle Arbeiten abgeschlossen und auch das letzte Puzzlestück der dreiteiligen Umgestaltung, das Inselrestaurant "It's Amore", den Betreibern übergeben. Dort wird aktuell noch im Innenbereich gearbeitet, wie Betreiber Philipp Ercin dem KURIER sagt. Er hofft auf eine Eröffnung Ende April, spätestens jedoch Anfang Mai und damit rechtzeitig zum Saisonstart 2026.

Das "It's Amore" war zuvor Teil der Sunken City, das Lokal musste für die Neugestaltung jedoch weichen und wurde abgerissen. Das Konzept überzeugte jedoch auch bei der neuen Ausschreibung. Das neue Restaurant wird künftig ganzjährig geöffnet sein, geben wird es insgesamt 420 Sitzplätze, allein 300 davon im Außenbereich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Noch wird im Inneren gebaut, spätestens im Mai ist Eröffnung. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mostlikely Architecture Außen plant das "It's Amore" 300 Sitzplätze. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mostlikely Architecture Blick auf die künftige Terrasse. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mostlikely Architecture Im Innenbereich wird es Platz für 120 Gäste geben. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mostlikely Architecture Kulinarisch fokussiert man sich auf frische Pasta, Steinofenpizza und mediterrane Küche.

Bei den Speisen setzt man auf frische, hausgemachte Pasta und Pizza aus dem Steinofen. Kulinarische Überschneidungen soll es auch mit dem Restaurant "Verde" geben, dass Ercin im 1. Bezirk betreibt. "Extra Würstel" wechselt das Ufer Eine Fangemeinde hat nach zwei Saisonen am Pier 22 schon der Stand "Extra Würstel" dank guten Biowurst-Klassikern sowie veganen und kreativen Optionen (Kimchi-Bosna und Kimcheese Hotdog). Nachdem man dort zwei wechselnde, provisorische Standorte bespielt hat, hat sich nun endlich etwas fixes, langfristigeres gefunden: ein Stand am gegenüberliegenden Copa Beach.

Zu finden ist der Würstelstand dort ab Mai an Stand Nummer neun zwischen den Streetfood-Ständen von "Dampha Kitchen" und "D'arepa". Verändern soll sich am Angebot nicht: "Es wird der selbe Container sein, nur auf der anderen Seite", sagt Betreiber Felix Fuchs. Leuchtturm erhält Graffiti-Kunst Aber zurück zum Pier 22: Fast fertig saniert ist dort auch der bekannte Leuchtturm. Nach der Aufwertung des Areals entschied sich Inhaberin Andrea Hofbauer diesem einen frischen Anstrich zu verpassen. Das Gerüst ist bereits verschwunden und die Fassade wieder leuchtend weiß. Zusätzlich wird im unteren Bereich gerade ein Stück Street Art geschaffen. Weil das Gebäude immer wieder mit Graffitis beschmiert wurde, hat Hofbauer einen Graffiti-Künstler mit einem ein drei Meter hohen Bild am Rumpf des Turmes beauftragt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Der Leuchtturm steht seit 28 Jahren auf der Donauinsel. Jetzt hat er einen neuen Anstrich und Graffitti-Kunst bekommen.

Pier ist früher fertig als gedacht Insgesamt ist die Umgestaltung der Sunken City früher fertig als ursprünglich geplant. Umgebaut wurden 13.000 Quadratmeter seit Herbst 2023 in drei Etappen von der Reichsbrücke bis zum ersten Badesteg. Mit dem letzten Abschnitt konnte früher begonnen werden, wodurch das überdachte Sportareal inklusive Solaranlage schon Mitte Oktober 2025 eröffnet wurde.