Phönix aus der Asche: Sanierung eines ehemaligen Skandal-Büros

Um die Schulden im Vorfeld zu vertuschen, waren Beamte, Politiker und auch Journalisten geschmiert worden. Nach dem Auftauchen geheimer Bestechungslisten kam es darum auch zu mehreren Selbstmorden. Bei der Pleite wurden 480 Millionen Schilling in den Sand gesetzt – nach heutigen Maßstäben wäre das ein Verlust von 20 Milliarden Euro.

Politische Folgen

Auch politisch hatten die Ereignisse weitreichende Folgen. Kanzler Kurt Schuschnigg wollte sich mit dem austrofaschistischen Ständestaat gegen das Hitlerregime behaupten. Der Skandal höhlte das Ansehen seiner Regierung weiter aus – und wurde von Befürwortern des Anschlusses als korrupt und inkompetent dargestellt.

