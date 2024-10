Pfusch am Belvedere: Denkmalamt bestätigt Fehler

Am Dienstag wurde eine weitere Erklärung für den Eingriff in die Außenhülle des UNESCO-Welterbes präsentiert: Die 300 Jahre alten Fenstergitter würden nämlich "Korrosionsstellen insbesondere im Bereich der Einstemmung im Mauerwerk aufweisen“. Da der Rost das Mauerwerk aufzusprengen drohe, müssten die Gitter ausgebaut und saniert werden.

Einen Beleg über die verrosteten Gitter bleibt man schuldig, auch die bereits freigelegten Stellen an der Südfassade zeigen dies nicht. Restaurator Friedrich Nussbaumer, der mit der denkmalfachlichen Begleitung des Projekts (auf der Nordseite) beauftragt wurde, zeigt sich fassungslos: "Wie jeder Mensch mit Ästhetik und Geschichtsverständnis waren wir entsetzt. Im Zentrum der Kultur so etwas zu machen, ist Best of Worst.“

Immerhin: Die Wiener Baubehörde will sich den Pfusch nun ansehen und prüfen, "ob die Baubewilligung eingehalten wird“, wie MA37-Leiter Gerhard Cech mitteilt.