Pflegewohnhäuser: Pro Nacht nur ein Arzt für 345 Patienten

Gleich eine Reihe von Mängeln entdeckte der Stadtrechnungshof bei seiner aktuellen Prüfung der medizinischen Versorgung der Pflegewohnheime des Krankenanstaltenverbunds ( KAV).

Wie so oft im Gesundheitssystem ist auch hier Personalmangel das zentrale Problem. So ging die Zahl der Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes in den Jahren zwischen 2016 und 2018 von 151,7 auf 131,8 Vollzeit-Äquivalente zurück. Das bedeutet ein Minus von 13,1 Prozent.

Ähnlich deutlich ist auch die Diskrepanz zwischen ärztlichen Dienstposten in den Pflegewohnhäusern und der Zahl der tatsächlichen Mitarbeiter: Die Sollstärke lag laut Prüfern in dem Untersuchungszeitraum bei 148,8, tatsächlich waren in den Heimen nur 131,8 Mitarbeiter anzutreffen.

Begründet wurde diese Differenz mit einer zu hohen Zahl an Dienstposten, aber auch Problemen, genügend Personal zu finden. Durch die bevorstehende Pensionierungswelle rechnet man seitens des KAV noch mit einer Verschärfung des Problems.