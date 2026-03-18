Wohin sind die Pfauen vom Wiener Stadtpark verschwunden?

Romantisch ist er, der Stadtpark. Zumindest in der Kindheitserinnerung meiner Kollegin Diana Dauer. Vergangene Woche erzählte sie an dieser Stelle von Spaziergängen mit ihrer Großmutter und von Pfauen. Von Pfauen? Ja, von Pfauen. Wer sich nicht erinnert: Bis Anfang der 2000er-Jahre gab es im Stadtpark ein Pfauenpaar. Irgendwann war das Vogelpaar aber verschwunden. Wohin, ist also die Frage.

Und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie sich herausstellt. Eine kurze Google-Recherche ergibt dazu kaum etwas, nur dass die Pfauen weggebracht wurden, angeblich aufgrund von aggressivem Verhalten gegenüber Besuchern. Der MA 60 (Veterinäramt) dagegen liegen zu den Pfauen gar keine Informationen vor, so eine Sprecherin. „Ein anderer Ort“ Nur die Wiener Stadtgärten scheinen über das Schicksal der Pfauen Bescheid zu wissen – zumindest ein bisschen. Anfang der 2000er ist einer der beiden Vögel gestorben, berichtet eine Sprecherin. „Der zweite wurde laut den vorliegenden Informationen an einen anderen Ort gebracht.“ Wo dieser mysteriöse „andere Ort“ liegt, bleibt aber unbeantwortet, denn: „Wohin das Tier konkret gebracht wurde, ist uns heute nicht mehr bekannt. “