Wiener G'schichten: Ein Königreich für zwei Pfauen

Ich habe mich kürzlich bei einem erschreckenden Gedanken erwischt. Es geschah bei einem Spaziergang im Stadtpark. Auf Höhe der nicht enden wollenden Baustelle des Kursalons Hübner hab’ ich mir dieses gedankliche Hoppala eingetreten wie Kaugummi: „Früher war alles besser.“ Oje, dachte ich erschrocken vor dem verwahrlosten Pavillon, auf dem einmal Streichorchester spielten. Ich bin doch nicht auch so eine, oder? Aber der grausige Gedanke ist picken geblieben.

Natürlich ist diese Aussage stumpfsinnig, wenn man die Dinge rational betrachtet ... aber ... für eine bestimmte Zeitzone und in meinem Stadtpark hätte sie wahrer nicht sein können. Mit diesem früher ist Kindheit gemeint – bevor Schicksal die Sorglosigkeit trübt. Die Zeit habe ich mit meiner Schwester und unserer Uroma, Nonna genannt, bei Wind und Wetter im Stadtpark verbracht. Diese 6,5 Hektar große Grünfläche mitten in Wien war meine Welt. Und mit all den Gerüchten über Heroin-Spritzen in der Sandkiste (ja, die Gerüchte gab es oft und nein, ich habe nie eine gefunden) war sie perfekt. Denn sie hatte eine Königin und zwei Pfauen.