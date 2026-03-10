Alexandra Kaszay wird neue Chefin der Hofreitschule
Zusammenfassung
- Neue Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule wird heute von Minister Totschnig und Aufsichtsratsvorsitzendem Enzinger präsentiert.
- Ex-Chef Alfred Hudler wurde im Herbst 2023 wegen "gravierender Verfehlungen" entlassen, Ermittlungen wurden eingestellt.
- Nach interimistischer Leitung durch Maria Patek bewarben sich 58 Personen auf die neu ausgeschriebene Position.
In Wien wird heute, Dienstag, die neue Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule präsentiert.
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und der Aufsichtsratsvorsitzende der Spanischen Hofreitschule, Michael Enzinger, werden die Personalia im Rahmen einer Pressekonferenz verkünden: Die Wahl dürfte auf Alexandra Kaszay gefallen sein, berichtet der Standard. Die heute 58-Jährige war bis Juni 2025 Geschäftsführerin des Wiener Kongresszentrums Hofburg BetriebsgmbH.
Die Neubesetzung des Postens war notwendig geworden, weil der Aufsichtsrat den bisherigen Chef Alfred Hudler im vergangenen September entlassen hatte.
Hudler war erst seit Dezember 2022 im Amt. Die Absetzung ist wegen "gravierender Verfehlungen" erfolgt, teilte der Aufsichtsrat damals mit. Kolportiert wurden unter anderem Vorwürfe betreffend Spesen- und Dienstreiseabrechnungen.
Hudler hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Auch die Staatsanwaltschaft hat zuletzt laut Berichten Ermittlungen dazu eingestellt.
Nach der Absetzung Hudlers wurde Maria Patek, Ex-Sektionsleiterin im Landwirtschaftsressort, zur interimistischen Geschäftsführerin bestellt. Der Chefposten wurde neu ausgeschrieben. Insgesamt haben sich laut Aufsichtsrat 58 Personen für diesen beworben.
