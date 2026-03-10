Wirtschaft

Alexandra Kaszay wird neue Chefin der Hofreitschule

Der ehemalige Chef der Spanischen Hofreitschule, Alfred Hudler, wurde im Herbst vom Aufsichtsrat entlassen.
10.03.2026, 07:33

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

PORZELLANMANUFAKTUR AUGARTEN/FIGUREN

Zusammenfassung

  • Neue Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule wird heute von Minister Totschnig und Aufsichtsratsvorsitzendem Enzinger präsentiert.
  • Ex-Chef Alfred Hudler wurde im Herbst 2023 wegen "gravierender Verfehlungen" entlassen, Ermittlungen wurden eingestellt.
  • Nach interimistischer Leitung durch Maria Patek bewarben sich 58 Personen auf die neu ausgeschriebene Position.

In Wien wird heute, Dienstag, die neue Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule präsentiert

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und der Aufsichtsratsvorsitzende der Spanischen Hofreitschule, Michael Enzinger, werden die Personalia im Rahmen einer Pressekonferenz verkünden: Die Wahl dürfte auf Alexandra Kaszay gefallen sein, berichtet der Standard. Die heute 58-Jährige war bis Juni 2025 Geschäftsführerin des Wiener Kongresszentrums Hofburg BetriebsgmbH. 

Die Neubesetzung des Postens war notwendig geworden, weil der Aufsichtsrat den bisherigen Chef Alfred Hudler im vergangenen September entlassen hatte.

Absturz der Spanischen Hofreitschule: Eine Anatomie des Scheiterns

Hudler war erst seit Dezember 2022 im Amt. Die Absetzung ist wegen "gravierender Verfehlungen" erfolgt, teilte der Aufsichtsrat damals mit. Kolportiert wurden unter anderem Vorwürfe betreffend Spesen- und Dienstreiseabrechnungen. 

Hudler hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Auch die Staatsanwaltschaft hat zuletzt laut Berichten Ermittlungen dazu eingestellt.

Comeback von Elisabeth Gürtler bei der Spanischen Hofreitschule

Nach der Absetzung Hudlers wurde Maria Patek, Ex-Sektionsleiterin im Landwirtschaftsressort, zur interimistischen Geschäftsführerin bestellt. Der Chefposten wurde neu ausgeschrieben. Insgesamt haben sich laut Aufsichtsrat 58 Personen für diesen beworben.

Norbert Totschnig Wien
Agenturen, sif  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

Kommentare