Alexandra Kaszay wird neue Chefin der Hofreitschule

In Wien wird heute, Dienstag, die neue Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule präsentiert.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und der Aufsichtsratsvorsitzende der Spanischen Hofreitschule, Michael Enzinger, werden die Personalia im Rahmen einer Pressekonferenz verkünden: Die Wahl dürfte auf Alexandra Kaszay gefallen sein, berichtet der Standard. Die heute 58-Jährige war bis Juni 2025 Geschäftsführerin des Wiener Kongresszentrums Hofburg BetriebsgmbH.

Die Neubesetzung des Postens war notwendig geworden, weil der Aufsichtsrat den bisherigen Chef Alfred Hudler im vergangenen September entlassen hatte.