Comeback von Elisabeth Gürtler bei der Spanischen Hofreitschule

Sieben Jahre nach ihrem freiwilligen Abschied aus der Spanischen Hofreitschule kehrt Elisabeth Gürtler als neue Generalsekretärin des Ehrenkomitees des Traditionsbetriebs zurück. Sie wolle den Betrieb der klassischen Reitkunst mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützen, hieß es am Mittwoch aus dem zuständigen Landwirtschaftsministerium .

"Die Spanische Hofreitschule ist eines der bedeutendsten Kulturgüter unserer Republik und eine internationale Visitenkarte österreichischer Tradition. Mit Elisabeth Gürtler gewinnen wir eine erfahrene Vermittlerin und starke Markenbotschafterin für die Spanische Hofreitschule", ließ sich L andwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) i n einer Aussendung zitieren. Als Geschäftsführerin habe Gürtler die Institution über Jahre hinweg entscheidend geprägt und weiterentwickelt.

Was ist und macht die "Spanische Hofreitschule" eigentlich?

Gürtler stand von 2007 bis 2018 an der Spitze der Spanischen Hofreitschule und des Bundesgestüts Piber. Unter ihrer Leitung durften erstmals Frauen in die Reitausbildung, es kam zur Einführung der dualen Lehrlingsausbildung und zu dem Ausbau des Trainingszentrums am Heldenberg.

Die ehemalige Opernball-Organisatorin führte auch die "Fête Impériale" ein und kümmerte sich um die Feierlichkeiten zum 450-jährigen Bestehen der Lipizzaner.

Das Ehrenkomitee ist laut Aussendung eine internationale Plattform zur Förderung, Unterstützung und Repräsentation der Spanischen Hofreitschule als berühmte Kulturinstitution im In- und Ausland. Gürtler war in ihrer Jugend selbst Reiterin und wurde 1979 österreichische Vizestaatsmeisterin im Dressurreiten.