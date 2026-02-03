Ein Jahr Pfand: Wo bleiben die Pfandringe in Wien?

Pfandautomaten sind eine Qual. Vor allem samstags, wenn alle ihr Pfand zurückgeben wollen. Und am meisten, wenn die Automaten die Flaschen, die man ihnen füttern will, nicht annehmen. Aber was tut man nicht alles, es hat ja seinen Sinn.

Auf der Suche nach dem Sinn befindet man sich dagegen auf Wiens Straßen. Wenn Veranstaltungen anstehen und Menschen ihre Pfandflaschen auf den Boden stellen, um sie nicht mitschleppen oder in den Müll schmeißen zu müssen. Dann fragt man sich: Wo sind sie, die Pfandringe?

Die kurze Antwort: im Museumsquartier. Dort wurden im August Pfandregale eingeführt.

Die Pfandflaschen können dort hineingestellt werden. „Pfandsammler:innen müssen damit nicht mehr in Mistkübeln nach Pfandflaschen suchen“, hieß es damals. Unter keinem Müllberg Ein knappes halbes Jahr später zieht das Museumsquartier Bilanz. Und eines vorweg: Das Museumsquartier ist nicht unter einem Müllberg verschwunden. Die Regale werden gut angenommen, sagt eine Sprecherin. „Eine generelle Vermüllung können wir nicht feststellen.“ Nur eine Kleinigkeit gebe es zu bemängeln: „Ab und an mischt sich eine Flasche ohne Pfand den Pfandflaschen bei“. Diese werde dann entsorgt.