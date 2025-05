Wien: Keine Pfandhilfen

In Linz sind an manchen Mistkübeln bereits sogenannte Pfandhilfen installiert, in Innsbruck wird von der Stadtklima-Abteilung nun ein Pilotprojekt gestartet. Geplant ist ein mehrmonatiger Test zweier Systeme: kleinere Pfandringe, die direkt an Müllbehältern befestigt werden, sowie größere Pfandinseln als frei stehende Sammelpunkte.

Sie ermöglichen es, pfandpflichtige Flaschen und Dosen sichtbar und getrennt vom Restmüll abzulegen. Das erleichtere das unkomplizierte und hygienische Sammeln von Pfandgebinden, ohne in Abfalleimern wühlen zu müssen, erläutert die zuständige Innsbrucker Stadträtin das Projekt. Gleichzeitig werde dadurch das achtlose Wegwerfen dieser Verpackungen – sogenanntes Littering – im öffentlichen Raum reduziert.