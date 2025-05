Das Geschäft mit der Pfandflasche: Profi-Sammler auf der MaHü

Seit Jänner 2025 sind in etwa 255 Millionen Pfandgebinde in Umlauf, davon wurden rund 36 Millionen Flaschen und Dosen zurückgegeben. Der Unterschied zwischen in Umlauf gebrachten und retournierten Gebinden ist dabei nicht ungewöhnlich: Von der Erstinverkehrsetzung bis zur Rückgabe der Dosen und Flaschen erfolgen mehrere Schritte.

An 13.000 Stellen in Österreich können Pfandgebinde zurückgegeben werden. In Wien wurden im ersten Quartal 8,9 Millionen Gebinde retourniert.