Debatte um Wiener Wein: Wie die Top-Winzer um ihre Rieden kämpfen

Der Name kommt vom "Aussetzen" des Weines. Gemischter Satz heißt, dass in dem jeweiligen Weingarten zumindest drei unterschiedliche Sorten gepflanzt - also ausgesetzt wurden, wie der Wiener Weinbauer sagt.

Eine Sorte davon darf maximal 50 Prozent der Weinstöcke ausmachen, der kleinste Anteil muss mindestens 10 Prozent betragen. Es dürfen auch mehr als drei Sorten sein, die schließlich gemeinsam geerntet und zu einem Wein, einem DAC, verarbeitet werden. 2013 wurde der Gemischte Satz in die Riege der DAC-Weine aufgenommen.

40 Prozent der Wiener Weine sind ein Gemischter Satz, für Thomas Huber vom Weingut Fuhrgassl-Huber stellt dieser die "Identität des Wiener Weines" dar.