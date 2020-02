Peter Pilz braucht Spenden nach Millionenklage

Es ist die Klage der Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner die Peter Pilz' Online-Medium ZackZack in die finanzielle Bredouille bringt. Der Gesamtumfang der Klage inklusive der begehrten Urteilsveröffentlichung auf oe24 belaufe sich auf mehr als 900.000 Euro - „eine Millionenklage, mit der wir mundtot gemacht werden sollen“, moniert der ehemalige Nationalratsabgeordnete Pilz.

„Wir brauchen jetzt Geld, weil wir's selbst nicht haben“, so Pilz in einem Video auf zackzack.at, in dem auch er Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) erneut massiv kritisierte. Pilz' Medium wolle genauso wie die von Kurz kritisierte Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) die „türkise Wahrheit“ ans Licht bringen. Es gehe um den Rechtsstaat, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit, so Pilz.