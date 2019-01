Peter Hacker plant Wien-Bonus für mobile Pflege

Auch die Versorgung von Patienten aus anderen Bundesländern in Wiens Spitälern will Hacker unter die Lupe nehmen. Zwar gebe es im Finanzausgleich eine Vereinbarung bezüglich Mehrleistungen, „aber in bestimmten Bereichen haben wir das Gefühl, dass wir weit über der Abmachung liegen“, sagt der Stadtrat. Besonders augenscheinlich wird das in der Versorgung von Krebspatienten aus Niederösterreich und dem Burgenland. Mittlerweile kommen 25 bis 30 Prozent der Strahlentherapie-Patienten aus diesen beiden Bundesländern. Das liegt unter anderem an der besseren technischen Ausstattung der Wiener Spitäler: Dort gibt es doppelt so viele Linearbeschleuniger für die Tumor-Bestrahlung wie in Niederösterreich und dem Burgenland zusammen. Häufig werden auch Frühgeborene aus diesen Bundesländern in Wien versorgt.

Hacker kündigt Gespräche mit den dortigen Gesundheitslandesräten an, mit dem Ziel etwaige Schieflagen zu beseitigen.