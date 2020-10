Per Funk oder Hand: Wie an der Uhr gedreht wird

Funk ist gut, Kontrolle besser

Mit der modernen Technik ist der Stephansdom nicht alleine. Die meisten Kirchenuhren in Wien werden bereits per Funk gesteuert – ebenso wie die Bahnhofsuhren oder jene an öffentlichen Gebäuden.

196 öffentliche Uhren gibt es in der Stadt. 75 davon sind die berühmten Würfeluhren. Auch die Uhr am Rathaus zählt dazu. Sie alle werden von der MA 33 (Wien leuchtet) betreut. Zwei Mitarbeiter überprüfen am Sonntag ab sechs Uhr Früh, ob die Uhren die Umstellung mitgemacht haben.