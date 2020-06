Penthouse mit Concierge "für alle Fälle"

Ein persönlicher Concierge, der den Kühlschrank befüllt, die Hauskatze hütet oder Sonntagnachmittag die Gäste in die Wohnung hinaufgeleitet. Das ist ein Serviceangebot, das bis dato maximal aus amerikanischen Sitcoms über reiche New Yorker bekannt ist. Bald wird der Rezeptionist "für alle Fälle" auch in Wien Realität. Mitten im dicht besiedelten Achten, in der Skodagasse 6, stehen seit Dienstag 23 Luxus-Penthouses zum Verkauf.

Noch wird in dem ehemaligen militärgeographischen Institut gehämmert, gebohrt und gezimmert. Ende 2015 sollen die Bewohner des "Hamerlings" ihr neues Obdach beziehen können. Das wirkt dank ausladender Lobby und hauseigenem Restaurant mehr wie ein Hotel denn wie ein Wohnhaus. Absichtlich, wie Irene Rief-Hauser, Geschäftsführerin der IS VermittlungsGmbH verrät.