Pensionisten abgezockt: Ermittler suchen diesen falschen Polizisten

Die Polizei sucht einen Mann, der sich Anfang dieses Jahres als Polizist ausgegeben haben soll und so ein betagtes Ehepaar um einen Teil des Ersparten brachte. Indem er behauptete, ein Kriminalbeamter zu sein, dürfte der Verdächtige am 10. Jänner gegen 14.45 Uhr in die Wohnung des Paares gelangt sein.

Die Raubermittler gehen davon aus, dass der Mann Teil einer kriminellen Verbindung und an weiteren Straftaten beteiligt sein könnte.