Pech für Cocktail-Fans: Kleinod Prunkstück doch nicht eröffnet

Bitte warten heißt es für Nachtschwärmer, die sich auf die Eröffnung des „ Kleinod Prunkstück“ in der Bäckerstraße 4 gefreut haben. Eigentlich hätte die edle neue Cocktail- und Tanzbar in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kix-Bar am Mittwoch eingeweiht werden sollen. Doch infolge von Lieferschwierigkeiten musste der Startschuss nun auf Jänner verschoben werden.

Konkret geht es um die Lederbezüge für sämtliche Sitzflächen. Weil diese nicht rechtzeitig angekommen seien, habe die Bar, in der neben Cocktailklassikern auch 30 höherpreisige Eigenkreationen sowie ein Dancefloor zum Angebot gehören werden, zurzeit noch den Charme „der Wartehalle am Flughafen Wladiwostok“, heißt es seitens des Unternehmens. Die Betreiber Alexander Batik, Oliver Horvath, David Schober und Philipp Scheiber streben einen neuen Eröffnungstermin Anfang Jänner an.