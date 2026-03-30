Patientin griff Arzt mit Buttersäure an: "Wollte, dass er stinkt"

Eine 32-jährige Frau ist Montagmittag in Wien zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte im Dezember 2025 einen Arzt sowie weitere Spitalsmitarbeiter im Hanusch-Spital in Wien-Penzing mit Buttersäure attackiert. „Ich hatte Todesangst“, schilderte der Arzt vor Gericht. Die Angeklagte war geständig und entschuldigte sich für ihr Verhalten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die Haftstrafe wurde mit einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. Die Frau muss zudem dem Arzt sowie einer weiteren Spitalsmitarbeiterin für psychische Folgen und Sachschäden insgesamt 3.168 Euro zahlen. Zuvor hatte die Angeklagte dem Arzt bereits 2.000 Euro überwiesen. Die Österreichische Gesundheitskassa (ÖGK) forderte über 71.000 Euro, da das Behandlungszimmer durch die Säure verätzt worden ist und renoviert werden musste. Vom Gericht wurden ihr die bisherigen Kosten in Höhe von 13.566 Euro zugesprochen. Die Verurteilte muss das Geld binnen vierzehn Tagen überweisen.

Die Frau war bisher unbescholten und begab sich nach dem Vorfall in Therapie. Zudem war sie geständig, fasste der Richter die mildernden Umstände zusammen. Die Staatsanwältin hatte gewarnt, dass von der Frau eine „gewisse Gefahr“ ausgehe. Der Verteidiger forderte eine bedingte Strafe für seine Mandantin. Zudem habe sie eine Krankheitseinsicht und arbeite das Geschehene mit einem Psychologen auf. „Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass so etwas nicht mehr passiert“, sagte er.

Frau wollte Arzt „zum Stinken bringen“

Die Frau leide an einer chronischen Erkrankung und einer Sozialphobie. Sie habe sich von dem behandelnden Arzt in ihren Schilderungen nicht ernstgenommen gefühlt, erklärte ihr Anwalt.

„Ich bereue, was ich getan habe“, sagte die Angeklagte eingangs. Ihr sei von Ärzteseite immer wieder mit Skepsis begegnet worden, zudem wäre medizinisches Personal oft unfreundlich oder arrogant gewesen. „Das habe ich auf den Doktor projiziert“, gab sie zu. „Ich war eingenommen von der Idee, ihn zum Stinken zu bringen“, erklärte sie den Angriff mit der Buttersäure. Diese habe sie trotz des Warnhinweises vor schwersten Verätzungen allerdings „unterschätzt“, gab sie heute an. „Es tut mir alles sehr leid, ich war einfach ein Trottel“, schloss sie.