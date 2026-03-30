Polizei bremste Raser aus: Autoinsassen verletzten drei Polizisten

Diese Amtshandlung eskalierte rasch: Die Polizei hat Sonntagfrüh in Wien-Leopoldstadt einen deutlich zu schnellen Wagen gestoppt, in dem sich fünf Personen befanden. Schon bei Beginn der Interaktion in der Ausstellungsstraße verhielt sich ein 41-jähriger österreichischer Staatsbürger auf der Rückbank ausgesprochen aggressiv.

Als die Beamten wegen des starken Drogengeruchs die Insassen und das Wageninnere auf Suchtgift kontrollieren wollten, ging er auf sie los. Dabei wurde ein Polizist verletzt.

Bei seiner Festnahme wollte eine 34-jährige österreichische Staatsbürgerin laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger ihrem Kompagnon zu Hilfe kommen und verletzte ebenfalls einen Beamten. Nichtsdestotrotz wurden beide festgenommen und wegen Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt.

Suchtgift bei allen Verdächtigen

Darüber ergaben weitere Ermittlungen, dass die Zulassungsbesitzerin keine Ahnung davon hatte, dass ihr Ex-Lebensgefährte sich den Wagen genommen hatte. Bei allen Insassen des Pkw fanden die Beamten Drogen - ein weißes Pulver. Dabei könnte es sich um Kokain oder Crystal Meth handeln. Die Verdächtigen dürften alle unter Drogeneinfluss gestanden sein, sie sind auch einschlägig amtsbekannt.

Der Lenker, ein 31-jähriger russischer Staatsbürger, hatte keine gültige Lenkberechtigung, aber einen Schlagring, einen entfremdeten Ausweis und eine ebensolche Bankomatkarte bei sich. Zwei der insgesamt drei verletzten Polizisten konnten den Dienst nicht fortsetzen. Die beiden Festgenommenen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert.